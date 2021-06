Traffico Roma del 27-06-2021 ore 08 | 30

(Di domenica 27 giugno 2021) Luceverdeuna buona domenica ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sull’intera rete viaria della capitale questa mattina lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio verso il centro città fino alle 16 restringimento della carreggiata con la chiusura della corsia di destra in piazza San Pietro a 12:00 consueto appuntamento con la preghiera dell’angelus e la conseguente benedizione Apostolica ai fedeli presenti da parte di Papa Francesco possibile difficoltà di circolazione nella zona adiacente il Vaticano ricordiamo la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali ...

...posto di movimento Tora per un inconveniente tecnico alla linea Ci sono rallentamenti fino a 50 minuti per i treni in transito per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito a...Da qui i tentativi di contatto da parte delle torri di controllo die Palermo e anche di due ... disse poi che uno non lo era e che aveva registrato "unaereo molto sostenuto nell'area di ...Davanti al Museo della Memoria di Ustica c'è quest'anno un'installazione che si chiama «Battaglia aerea», una provocazione per chiedere ancora una volta la verità: cosa accadde il 27 giugno del 1980 s ...In diverse città può capitare il cosiddetto “blocco Euro5” soprattutto per auto diesel. Le euro 5 fino a quando possono circolare?