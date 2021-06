MotoGP su TV8, GP Olanda 2021: orario in chiaro, programma, diretta e differita (Di domenica 27 giugno 2021) Il 27 giugno sarà l’ultima domenica in cui assisteremo a una gara del Motomondiale prima di una pausa di quasi un mese e mezzo. Oggi, infatti, è il giorno del Gran Premio di Olanda, nono atto della stagione 2021 e soprattutto ultimo appuntamento prima della sosta estiva, che verrà interrotta solo a inizio agosto. I piloti si sfideranno ad Assen, circuito estremamente tecnico denominato ‘L’università della moto’, anche se le modifiche effettuate in tempi relativamente recenti hanno ridotto le grandi difficoltà proposte dal tracciato neerlandese. SEGUI LA diretta LIVE DI WARM-UP E GARA DI MotoGP DI OGGI ALLE 9.40 E 14.00 In ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Il 27 giugno sarà l’ultima domenica in cui assisteremo a una gara del Motomondiale prima di una pausa di quasi un mese e mezzo. Oggi, infatti, è il giorno del Gran Premio di, nono atto della stagionee soprattutto ultimo appuntamento prima della sosta estiva, che verrà interrotta solo a inizio agosto. I piloti si sfideranno ad Assen, circuito estremamente tecnico denominato ‘L’università della moto’, anche se le modifiche effettuate in tempi relativamente recenti hanno ridotto le grandi difficoltà proposte dal tracciato neerlandese. SEGUI LALIVE DI WARM-UP E GARA DIDI OGGI ALLE 9.40 E 14.00 In ...

