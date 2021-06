Juventus, inizia l’era di Allegri 2.0: spunta la data del ritiro estivo (Di domenica 27 giugno 2021) Juventus – Ci sono tanti fronti da organizzare al meglio in vista dell’inizio del prossimo campionato di A e dei primi appuntamenti europei. Nulla può essere lasciato al caso e la Juventus sa bene che sarà importante partire bene fin dalle prime battute. Al timone è tornato Massimiliano Allegri, un ritorno gradito, chiamato a guidare la squadra verso i traguardi prefissati. Juventus, la data del ritiro ufficiale Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha intenzione di ripartire per la prossima stagione attorno alla metà del mese di luglio. Il ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 giugno 2021)– Ci sono tanti fronti da organizzare al meglio in vista dell’inizio del prossimo campionato di A e dei primi appuntamenti europei. Nulla può essere lasciato al caso e lasa bene che sarà importante partire bene fin dalle prime battute. Al timone è tornato Massimiliano, un ritorno gradito, chiamato a guidare la squadra verso i traguardi prefissati., ladelufficiale Come riporta la Gazzetta dello Sport, laha intenzione di ripartire per la prossima stagione attorno alla metà del mese di luglio. Il ...

Advertising

JuventusFCYouth : KICK-OFF | Comincia #JuveEmpoli ?? Inizia un nuovo capitolo, iniziano i Playoff Scudetto! Forza, ragazzi ???? LIV… - infoitsport : Juventus, inizia la settimana di Locatelli: bianconeri in pole, ma serve lo scatto decisivo - Moixus1970 : RT @LucaFioretti13: #Locatelli-#Juventus, inizia la settimana decisiva. Per il giocatore è pronto un contratto da €3M a stagione per i pros… - LucaFioretti13 : #Locatelli-#Juventus, inizia la settimana decisiva. Per il giocatore è pronto un contratto da €3M a stagione per i… - sa_ambro : RT @AleTanzini: #Piccinini inizia a parlare male di #Locatelli. Segno che è vicino il suo passaggio alla #Juventus #ITA #aut #italiaaustri… -