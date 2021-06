Figliuolo | “Su AstraZeneca 10 indicazioni diverse | potevamo comunicare meglio”

(Di domenica 27 giugno 2021) Il generale: «I giovani devono poter tornare in discoteca con atteggiamento responsabile e con il green pass»

Il generale: «I giovani devono poter tornare in discoteca con atteggiamento responsabile e con il green pass»

'I nostri concittadini hanno dimostrato di essere migliori di questa confusione che si è creata. Su AstraZeneca ci sono state 10 indicazioni diverse. I cittadini sono stati migliori della confusione'

'Su Astrazeneca c'è stata un po'di confusione ... È andata così, pazienza'

rassicura: 'Arriveremo all'immunità di gregge'non ha dubbi nel confermare l'... Elogia il comportamento degli italiani e fa mea culpa suun po' a nome di tutte le ...ha ammesso che nella comunicazione susi sia fatta confusione. ''Nella condizione come eravamo all'inizio si usava tutto quello che avevamo, perchè bisognava far calare la curva ...La settimana che si apre vede l'Italia tutta in zona bianca - si unisce anche l'ultima regione che mancava, la ...Figliuolo: Entro settembre immunità di gregge. Prima dell'inverno l'Italia avrà raggiunto l'immunità di gregge. Lo ha assicurato il capo della struttura commissariale ...