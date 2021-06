Coronavirus | che succederà con la fine dell’estate? Gli scienziati dovrebbero rispondere ‘non lo so’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 giugno 2021) Ci sarà una ripresa della pandemia in autunno? Conviene la vaccinazione “mista” AstraZeneca+Pfizer? Qual è l’origine del SARS-CoV-2? La scienza si è evoluta ponendosi domande e mettendo in dubbio i dogmi, non professandoli. Prima della pandemia, l’unica certezza scientifica che avevamo riguardo alla vita era la sua inevitabile, cioè la morte. Adesso ne abbiamo certificata un’altra: che gliin tv hanno detto tutto e il contrario di tutto. Il lavoro dei ricercatori per scrivere un articolo scientifico è lungo e laborioso e dopo mesi, se non anni, di lavoro ci si trova a formulare un’ipotesi verosimile (che non è la verità). Per ...