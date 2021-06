CALCIOMERCATO MILAN – Coutinho piace, possibile scambio / News (Di domenica 27 giugno 2021) Il MILAN sta pensando a Philippe Coutinho, brasiliano classe 1992, dal CALCIOMERCATO per rinforzare la trequarti. possibile scambio col Barcellona. Non sono noti i nomi in ballo. Coutinho è valutato 30 milioni. Nella video News le ultime. Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 giugno 2021) Ilsta pensando a Philippe, brasiliano classe 1992, dalper rinforzare la trequarti.col Barcellona. Non sono noti i nomi in ballo.è valutato 30 milioni. Nella videole ultime.

Advertising

Gazzetta_it : Mercato, il #Napoli non molla la presa su #KaioJorge, ma occhio al Milan - DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter punta #Calhanoglu in scadenza con il #Milan - fede_capellaro : @Alenize82 @TeofiloSteven Ma poi sarebbe un qualcosa di totalmente opposto rispetto alla filosofia di calciomercato… - RadioFebbrea90 : #Mercato #Milan - Il nuovo centravanti? Spunta l'indizio che fa sognare i tifosi -