A un miglio dal traguardo Le Pen perde ancora. Nessuna regione per lei (Di domenica 27 giugno 2021) In Francia il fronte repubblicano ancora regge nonostante il forte astensionismo. A farne le spese è il Rassemblement National di Marine Le Pen, che non vince neanche in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, unica regione dove il partito di estrema destra aveva una minima speranza contro il repubblicano Renaud Muselier. Lo sbarramento eretto contro il candidato Thierry Mariani ha funzionato ancora una volta, sostenuto dalla maggioranza macroniana de La République en marche e dalla sinistra. “Alleanze contro natura” secondo Le Pen, che in un breve discorso tenuto dopo le prime proiezioni ha riconosciuto la sconfitta, pur mettendo l’accento sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) In Francia il fronte repubblicanoregge nonostante il forte astensionismo. A farne le spese è il Rassemblement National di Marine Le Pen, che non vince neanche in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, unicadove il partito di estrema destra aveva una minima speranza contro il repubblicano Renaud Muselier. Lo sbarramento eretto contro il candidato Thierry Mariani ha funzionatouna volta, sostenuto dalla maggioranza macroniana de La République en marche e dalla sinistra. “Alleanze contro natura” secondo Le Pen, che in un breve discorso tenuto dopo le prime proiezioni ha riconosciuto la sconfitta, pur mettendo l’accento sulla ...

Advertising

Ordavelliss : RT @HuffPostItalia: A un miglio dal traguardo Le Pen perde ancora. Nessuna regione per lei - HuffPostItalia : A un miglio dal traguardo Le Pen perde ancora. Nessuna regione per lei - EconAzUnits : @Uptheleft @a_presbitero Ho letto alcuni commenti su il migliore economista italiano: fanno semplicemente piangere.… - _G_DC : @PBPcalcio Beato te!!! Non sono tra quelli che tifano contro o non tifano eh ma lontano un miglio dal cuore in gola - PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: In #Darsena a #Genova: dal mare alla tavola attraverso #FishLab. Venerdì 25 giugno, apre a #CalataVignoso il primo Labora… -

Ultime Notizie dalla rete : miglio dal Nuovo sbarco sulle coste salentine: in 55 approdano nel porto di Leuca LEUCA (Lecce) - La barca a vela è stata avvistata quando era a qualche miglio di distanza dal Capo di Leuca da un pattugliamento della guardia di finanza del Roan. A bordo erano stipati 55 migranti, tra cui donne e bambini. Nuovo sbarco sulle coste del Salento nel tardo ...

Nuoto, weekend denso di manifestazioni openwater con tanti modenesi in gara Nella formula Hadria Magellano (distanze di un miglio) Marzo Zanasi (CS GdF Mo) si è classificato 3° sabato e 2° domenica rimanendo però escluso dal podio finale (6°).

"Finalmente senza mascherina ma attenti: non vanifichiamo gli sforzi all’ultimo miglio" il Resto del Carlino A un miglio dal traguardo Le Pen perde ancora. Nessuna regione per lei In Francia il fronte repubblicano ancora regge nonostante il forte astensionismo. A farne le spese è il Rassemblement National di Marine Le Pen, che non vince neanche in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, u ...

Nuovo sbarco sulle coste salentine: in 55 approdano nel porto di Leuca LEUCA (Lecce) - La barca a vela è stata avvistata quando era a qualche miglio di distanza dal Capo di Leuca da un pattugliamento della guardia di finanza del ...

LEUCA (Lecce) - La barca a vela è stata avvistata quando era a qualchedi distanzaCapo di Leuca da un pattugliamento della guardia di finanza del Roan. A bordo erano stipati 55 migranti, tra cui donne e bambini. Nuovo sbarco sulle coste del Salento nel tardo ...Nella formula Hadria Magellano (distanze di un) Marzo Zanasi (CS GdF Mo) si è classificato 3° sabato e 2° domenica rimanendo però esclusopodio finale (6°).In Francia il fronte repubblicano ancora regge nonostante il forte astensionismo. A farne le spese è il Rassemblement National di Marine Le Pen, che non vince neanche in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, u ...LEUCA (Lecce) - La barca a vela è stata avvistata quando era a qualche miglio di distanza dal Capo di Leuca da un pattugliamento della guardia di finanza del ...