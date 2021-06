Uomini e Donne: Ex tronista ingrassata di 28 chili. Ecco perché... (Di sabato 26 giugno 2021) Anna Munafò, volto noto del dating show di Canale 5, durante un'intervista ha parlato dei chili che ha preso con la gravidanza, e del rapporto che ha con il suo corpo oggi. Leggi su comingsoon (Di sabato 26 giugno 2021) Anna Munafò, volto noto del dating show di Canale 5, durante un'intervista ha parlato deiche ha preso con la gravidanza, e del rapporto che ha con il suo corpo oggi.

