Swan Sardinia Challenge | si chiude oggi | sfide ancora aperte

(Di sabato 26 giugno 2021) Tre prove svolte ieri alla, con cambi ai vertici di alcune classi. Al comando, a un giorno dalla conclusione, si trovavano Hatari (Club50), G-Spot (Club36), Nadir (Club42) e Ulika (45). Un vento di Maestrale dall’intensità ideale, tra i 14 e i 18 nodi, ha permesso al Comitato di Regata di far disputare tre prove ai 34 yacht, suddivisi in 4 classi e in rappresentanza di 12 nazioni, presenti a Porto Cervo per la prima edizione della, organizzata dallo Yacht ...