Schwoch | ' Monza | con Simy punti la A Buffon | non sempre prevalgono i soldi'

Serie B, l'opinione di Schwoch: 'Il Monza deve prendere Simy. E su Buffon...' Schwoch: 'Simy sarebbe l'ideale per il Monza. Buffon? Darà prestigio a tutta la categoria'

La Gazzetta dello Sport

Stefancontinua a guardare tutti dall'alto: nella classifica all time dei marcatori della Serie B (135 gol, nessuno come lui) e, negli ultimi tre anni, dall'alto delle tribune degli stadi di tutta ...Cresciuto nel mito di, Recoba e Maniero , Bocalon ha dimostrato di non sbagliare mai negli ...Bocalon gioca nel Venezia e realizza una doppietta nella finale playoff di serie C2 contro ilNwankwo Simy è uno degli obiettivi numero uno del Monza per le grandi qualità messe in mostra con il Crotone. Parola di Stefan Schwoch, che di attaccanti se ne intende ...In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti altoatesino Stefan Schwoch (che di B se ne intende) ha parlato dei centravanti in ottica mercato per le squadre cadette.