Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi sul caso Denise: «Non si può diffidare l’informazione». Piera Maggio: «Andremo avanti nelle sedi opportune» (Di sabato 26 giugno 2021) Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi “C’è patto di fiducia tra Quarto Grado e i telespettatori: la notizia prima di tutto“. I fatti al primo posto. Così Gianluigi Nuzzi ha motivato la scelta continuare ad affrontare il caso di Denise Pipitone all’interno del proprio programma, in onda su Rete4. La precisazione del giornalista è arrivata a seguito dello sfogo con cui Piera Maggio, madre della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, aveva diffidato la trasmissione Mediaset dal trattare ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 26 giugno 2021)“C’è patto di fiducia trae i telespettatori: la notizia prima di tutto“. I fatti al primo posto. Cosìha motivato la scelta continuare ad affrontare ildiPipitone all’interno del proprio programma, in onda su Rete4. La precisazione del giornalista è arrivata a seguito dello sfogo con cui, madre della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, aveva diffidato la trasmissione Mediaset dal trattare ...

Advertising

fattoquotidiano : Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: “Frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inop… - HuffPostItalia : Piera Maggio diffida Quarto Grado: 'Non trattate più il caso di mia figlia Denise' - micene_return : @fraversion Salgono (ahi noi per ciò che rappresentano) tutte le trasmissioni che si buttano sulla cronaca nera. D… - zazoomblog : Quarto Grado ritorna sul Caso Pipitone e Piera Maggio replica sui Social - #Quarto #Grado #ritorna #Pipitone - 97_pfeddy : @Salvato27326136 oddio, che test? io non ho visto Quarto Grado ieri e siccome sono stata via quasi tutto il giorno,… -