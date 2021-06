Nuoto | Trofeo Settecolli Federico Burdisso | “Sensazioni non ancora al massimo Bello gareggiare con Milak e Le Clos”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 giugno 2021) Prova consistente dinei 200 farfalla del. Il nuotatore azzurro, titolare del record nazionale, si è ben difeso con il secondo posto nella batteria più veloce arrivando alle spalle dell’ungherese Kristof; il suo 1.55.72 è un crono valido per il terzo posto assoluto, arrivando alle spalle anche del brasiliano Leonardo Gomes De Deus.è soddisfatto di quanto è riuscito a fare nella gara di oggi: “Sono andato abbastanza bene. Sono in un periodo di down fisico, essendo appena sceso dall’altura dove mi sono allenato. Le ...