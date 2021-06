Milano: un chilo di hashish con sé, arrestato (Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - arrestato a Milano ieri dalla polizia un marocchino di 44 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Investigativa Commissariato Centro lo hanno individuato su viale Marche e gli hanno trovato addosso 10 panetti di hashish con etichetta 'top' dal peso di un chilo. Nelle tasche aveva anche 90 euro in banconote di diverso taglio. L'uomo, che era già stato indagato circa un mese fa per il possesso di un ingente somma di denaro (6.620 euro) profitto di spaccio, è stato arrestato è portato in carcere in attesa di udienza di convalida. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021), 26 giu. (Adnkronos) -ieri dalla polizia un marocchino di 44 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Investigativa Commissariato Centro lo hanno individuato su viale Marche e gli hanno trovato addosso 10 panetti dicon etichetta 'top' dal peso di un. Nelle tasche aveva anche 90 euro in banconote di diverso taglio. L'uomo, che era già stato indagato circa un mese fa per il possesso di un ingente somma di denaro (6.620 euro) profitto di spaccio, è statoè portato in carcere in attesa di udienza di convalida.

Ultime Notizie dalla rete : Milano chilo 'Vinokilo', a Milano il festival della moda sostenibile ... brand e tessuti e taglie, tutti venduti al prezzo di 45 euro al chilo al RIDE di via Valenza 2, Milano. Nato nel 2016 dal tedesco Robin Balser , il brand nasce come shop online di vintage e second - ...

Troppi polli, Nord Irlanda alle prese con i rifiuti Milano Marittima, frazione di Cervia: quella solatia Romagna dove è dolce e piacevole vivere. Se ... Germania, una tassa sulla carne Dovrebbe essere pari a 40 centesimi di euro al chilo Piatti senza ...

Torna a Milano Vinokilo, il festival di vintage al chilo più grande d'Europa The Submarine Milano: un chilo di hashish con sé, arrestato Milano, 26 giu. (Adnkronos) - Arrestato a Milano ieri dalla polizia un marocchino di 44 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti ...

I migliori eventi del weekend Musica, teatro, bambini, mercatini: gli appuntamenti da non perdere a Milano e dintorni nel fine settimana del 26-27 giugno ...

