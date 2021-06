Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, ritratto di una (principessa) 18enne (Di sabato 26 giugno 2021) La foto è stata rilasciata nel primo giorno d’estate, ore prima che la principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie compisse diciotto anni. Nel ritratto, diffuso dalla famiglia, la ragazza guarda l’obiettivo, improvvisando un broncio alla Grace Kelly. Fra i capelli, cotonati all’indietro come usava un tempo, ha infilato una tiara preziosa, in diamanti e oro. La principessa, figlia del principe Carlo, a sua volta bis-bis-bis nipote di re Francesco II, ultimo sovrano delle Due Sicilie, porta ai lobi orecchini a forma di fiore. In dono, però, ha ricevuto una moto, così da poter soddisfare l’anima ribelle che custodisce in sé. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 giugno 2021) La foto è stata rilasciata nel primo giorno d’estate, ore prima che la principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie compisse diciotto anni. Nel ritratto, diffuso dalla famiglia, la ragazza guarda l’obiettivo, improvvisando un broncio alla Grace Kelly. Fra i capelli, cotonati all’indietro come usava un tempo, ha infilato una tiara preziosa, in diamanti e oro. La principessa, figlia del principe Carlo, a sua volta bis-bis-bis nipote di re Francesco II, ultimo sovrano delle Due Sicilie, porta ai lobi orecchini a forma di fiore. In dono, però, ha ricevuto una moto, così da poter soddisfare l’anima ribelle che custodisce in sé.

