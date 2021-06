«L'ondata di licenziamenti non ci sarà» (Di sabato 26 giugno 2021) «In Italia ci troveremo ad affrontare un'onda d'urto positiva come quella vissuta nel periodo post-bellico» sostiene Stefano Colli-Lanzi di GiGroup. E lo sblocco dei licenziamenti non sarà un problema. Sul mercato del lavoro si sta per abbattere uno tsunami. Ma non è quello che temono i sindacati, non sarà un'ondata di licenziamenti. Bensì una valanga di richieste di lavoratori per far fronte alla ripresa delle attività economiche, soprattutto in settore economici come il turismo e la ristorazione. Ne è convinto Stefano Colli-Lanzi, fondatore e a.d. di GiGroup, agenzia del lavoro che sotto la sua guida è ... Leggi su panorama (Di sabato 26 giugno 2021) «In Italia ci troveremo ad affrontare un'onda d'urto positiva come quella vissuta nel periodo post-bellico» sostiene Stefano Colli-Lanzi di GiGroup. E lo sblocco deinonun problema. Sul mercato del lavoro si sta per abbattere uno tsunami. Ma non è quello che temono i sindacati, nonun'di. Bensì una valanga di richieste di lavoratori per far fronte alla ripresa delle attività economiche, soprattutto in settore economici come il turismo e la ristorazione. Ne è convinto Stefano Colli-Lanzi, fondatore e a.d. di GiGroup, agenzia del lavoro che sotto la sua guida è ...

Advertising

Rodica17957578 : RT @PetrisDe: Il tempo sta per scadere. Mancano pochi giorni alla fine del blocco dei #licenziamenti, il 30 giugno, e se non si troverà sub… - TSOWrestling : La nuova ondata di rilasci in casa #WWE #TSOW // #TSOS - icemastromatteo : RT @PetrisDe: Il tempo sta per scadere. Mancano pochi giorni alla fine del blocco dei #licenziamenti, il 30 giugno, e se non si troverà sub… - TSOWrestling : Nuova ondata di rilasci in arrivo in casa #WWE! #TSOW // #TSOS - rsimoni62 : RT @PetrisDe: Il tempo sta per scadere. Mancano pochi giorni alla fine del blocco dei #licenziamenti, il 30 giugno, e se non si troverà sub… -