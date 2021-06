Limatola | continua la riqualificazione | rinasce l’ex area Mercato

(Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo intervento di recupero urbanistico quello promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi. Sono prossimi ad iniziare, infatti, i lavori didell’“Ex” di via Volturno. Gli interventi consentiranno di riqualificare un punto del territorio attualmente non utilizzato ed abbandonato da oltre trent’anni. Un’occasione di aggregazione per i cittadini di. A prendere forma sarà una zona verde, confitness ed un parcheggio, che potrà essere utilizzata anche per la fruibilità in sicurezza del ...

