Da anni in cima ai titoli dei principali tabloid, Meghan Markle è anche in cima alle nostre ricerche su Google. A interessarci, in particolar modo, è la routine beauty della moglie di Harry (oltre, va detto, a tutto ciò che indossa e fa). Secondo un nuovo studio del rivenditore australiano di cosmetici RY, il regime di bellezza di Meghan Markle ha ispirato la creazione di ben 88,5 milioni di articoli tra aprile 2020 e marzo 2021, raccogliendo in un anno moltissimi click, a dimostrazione dell'interesse femminile per i cosmetici viso, corpo, capelli «Meghan approved».

La routine beauty di Meghan Markle è la più googlata del pianeta Vanity Fair Italia Offerte beauty: fino al 40% di sconto su prodotti anti-age e cura dei capelli Sconti e offerte Amazon per voi: questa settimana fino al 40% su prodotti anti-age e prodotti per la cura dei capelli ...

Kendall Jenner mette questa protezione solare tutti i giorni Kendall Jenner mette questa protezione solare tutti i giorni. Un prodotto amato anche da altre celebrities. Ecco di quale si tratta.

