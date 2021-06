Guerrilla Games sta lavorando a un gioco segreto oltre a Horizon Forbidden West in sviluppo dal 2018 – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 26 giugno 2021) Osservando il profilo LinkedIn di Simon Larouche scopriamo chestaa unindal,. Osservando il profilo LinkedIn di Simon Larouche, game director presso, scopriamo che il veterano è tornato in Olanda per lavorare a un. Questo potrebbe voler dire che il team diha altro in cantiere ...

Com'è noto, Larouche " ex director di Rainbow Six Siege " sta capitanando un secondo team di Guerrilla Games per un nuovo gioco multiplayer per PS5. Questa produzione, e questo team, non è stata ... Secondo l'ex Online Gameplay Director di Marvel's Guardians of the Galaxy, il gioco di Eidos aveva una modalità multiplayer, ma è stata cancellata.. Secondo Simon Larouche, l'ex Online Gameplay ...