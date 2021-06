Gruppo Paglieri (Felce Azzurra) è on line con lo shop Amazon

Leggi su cityroma

(Di sabato 26 giugno 2021) L’azienda piemontese, produttrice dei marchiBio, Mon Amour, Cleo, Saponello e Labrosan, propone la versione onattraverso loprogettato e realizzato dall’agenzia palermitana Im*Media. L’offerta comprende i prodotti per la cura della persona, del bucato e della casa. Ilasseconda, in questo modo, le rinnovate abitudini dei consumatori sempre più propensi all’eCommerce, cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo anno anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria ...