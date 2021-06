Griglia di partenza Moto2 GP Olanda Assen 2021 | pole di Fernandez | Bezzecchi nono

(Di sabato 26 giugno 2021) Ladidel Gran Premio diadin. Raulconquista laposition innel GP di. Ad, il pilota del team Ajo ferma il cronometro in 1’36”356 davanti al compagno di squadra e leader del Mondiale Remy Gardner (+0”186). In prima fila, al terzo posto, anche Sam Lowes mentre gli unici italiani nei primi dieci sono Marcoe Lorenzo Dalla Porta, rispettivamente ottavo e decimo. Di seguito ladi ...

Takaaki Nakagami apre la seconda fila, accanto al giapponese Johann Zarco mentre Miguel Oliveira si accomoderà sulla sesta casella della griglia di partenza. Terza fila per Alex Rins, Jack Miller e ... La griglia di partenza completa del Gran Premio di Stiria 2021 di Formula 1 al termine delle qualifiche dell'ottavo appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Spielberg va in sc ... Il pilota della Ducati ha messo una bella pezza ad un weekend iniziato male, andando a centrare la prima fila sulla griglia di Assen e sottolineando l'importante di essere passato dalla Q1 per riuscir ...