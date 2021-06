Euro 2020 | Salvini | ' Azzurri non si inginocchiano | applausi'

Advertising

Corriere : Euro 2020, dalla Finlandia alla Danimarca è allarme per i tifosi contagiati dalla variante Delta - sscnapoli : ???? | #ItaliaAustria 2-1 dopo i tempi supplementari. @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret ai quarti di finale di… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - ImolaOggi : Euro 2020, indiscrezioni: Italia in ginocchio con il Belgio - zazoomblog : Euro 2020 Spagna batte Croazia 5-3 e vola ai quarti di finale - #Spagna #batte #Croazia #quarti #finale -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Tuttosport

Ottavo di finale folle al Parken Stadium di Copenaghen. Successo folle della Spagna, che si guadagna i quarti di finale superando 5 - 3 la Croazia ai supplementari nell'ottavo del Parken Stadium di ...Didier Deschamps non lascia nulla al caso con la sua Francia favorita per la vittoria finale di. Per i transalpini niente sesso fino alla fine dell'Europeo. Le regole sanitarie imposte ai giocatori, infatti, fanno sì che i calciatori francesi non possano minimamente entrare a contatto ...Inizia il terzo giorno degli ottavi di finale, oggi in campo Spagna e Francia Una nuova giornata di Euro 2020, oggi in programma altri due ottavi di finale: Croazia-Spagna (ore 18) e Francia-Svizzera ...Continuano le discussioni su semifinali e finale degli Europei in programma a Wembley, vista la crescita del contagio degli ultimi giorni in Inghilterra. Il vicepresidente della Commissione ...