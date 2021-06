Droga | nella Bassa tragico record | consumi doppi rispetto a Milano

(Di sabato 26 giugno 2021) Nessuna frenata nel consumo di sostanze stupefacenti, nonostante le restrizioni legate alla pandemia: il monitoraggio promosso dall’Aga di Pontirolo in collaborazione con l’istituto Mario Negri dimostra,bergamasca, solo una leggera flessione (10-15%) dell’utilizzo di cannabis e cocaina, mentre cresce del 60% l’eroina. Dati, quelli orobici, che rimangono molto elevati, nettamente superiori, ad esempio, a quelli di

Advertising

ElenaChiorino : Oggi a Biella ho partecipato al gazebo organizzato dai militanti di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale per riba… - pubbliprogresso : Il 26 giugno è la giornata dell'impegno contro l'abuso e il traffico illecito di droga, un problema che tocca da vi… - Piero74169096 : La Cannabis fino a prova contraria è una droga. Se va bene a fini terapeutici, venga coltivata e prodotta solo ed e… - Piergiulio58 : RT @Focus_it: Traffici e consumi di sostanze ai tempi della covid, nella Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di #… - fabiozpp : RT @Focus_it: Traffici e consumi di sostanze ai tempi della covid, nella Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di #… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga nella

Questure sul web

... nonché segnalato alla Prefettura di Brescia quale assuntore didopo che in casa i ... Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamentemail.... quando i corpi di due agenti di polizia sono stati trovati appesi a un pontecapitale. Le ... Negli ultimi anni il Messico è scosso da un'ondata di violenza legata al traffico di. Secondo i ...Questa notte verso le ore 3.00 a Licata i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Agrigento hanno fatto scattare le manette ai polsi di un autotrasportatore incensurato di 53 a ...Nessuna frenata nel consumo di sostanze stupefacenti, nonostante le restrizioni legate alla pandemia: il monitoraggio promosso dall’Aga di Pontirolo in collaborazione con l’istituto Mario Negri di Mil ...