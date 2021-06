Alessandro Preziosi delude, fallimento totale per l’attore (Di sabato 26 giugno 2021) Alessandro Preziosi va malissimo ed è al di sotto delle aspettative: numeri troppo bassi e vittoria della concorrenza Alessandro Preziosi (Getty Images)Ieri sera Canale 5 ha proposto la serie Masantonio – Sezione Scomparsi che ha tenuto incollati al televisore solo 1 milione e 688mila spettatori. Un risultato certamente non troppo esaltante per la rete ammiraglia di Mediaset che ha fatto registrare lo share del 10.1%. Troppo poco per la serie che avrebbe dovuto trainare Mediaset negli ascolti. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha fatto meglio. Le ultime vicende di cronaca spingono i telespettatori a ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 giugno 2021)va malissimo ed è al di sotto delle aspettative: numeri troppo bassi e vittoria della concorrenza(Getty Images)Ieri sera Canale 5 ha proposto la serie Masantonio – Sezione Scomparsi che ha tenuto incollati al televisore solo 1 milione e 688mila spettatori. Un risultato certamente non troppo esaltante per la rete ammiraglia di Mediaset che ha fatto registrare lo share del 10.1%. Troppo poco per la serie che avrebbe dovuto trainare Mediaset negli ascolti. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha fatto meglio. Le ultime vicende di cronaca spingono i telespettatori a ...

