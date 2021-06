Usa, la morte di George Floyd: l'ex agente condannato a 22,5 anni di carcere (Di venerdì 25 giugno 2021) Derek Chauvin , l'ex agente che ha ucciso George Floyd , è stato condannato a 270 mesi di carcere, 22,5 anni. Lo afferma il giudice Peter Cahill , spiegando che alla sua decisione è allegato un memorandum... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 giugno 2021) Derek Chauvin , l'exche ha ucciso, è statoa 270 mesi di, 22,5. Lo afferma il giudice Peter Cahill , spiegando che alla sua decisione è allegato un memorandum...

vaticannews_it : #25giugno Vatican News Service @CardinalChito alla @CaritasItaliana Servire i poveri per amore, non per ipocrisia… - FontanellaGius1 : @NicolaPorro Blm associazione nata a scopo di lucro , speculano sulla morte tragica di un pregiudicato , il cui as… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #25giugno Vatican News Service @CardinalChito alla @CaritasItaliana Servire i poveri per amore, non per ipocrisia #USA… - NotizieIN : La vedova di John McAfee accusa le autorità USA della morte del marito - ddnoize : @Corriere Gli potevano dare anche la pena di morte... questo fatto non farà altro che alimentare più razzismo... soprattutto in USA! -