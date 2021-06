Un’altra novità per i vocali di WhatsApp, già in fase beta (Di venerdì 25 giugno 2021) L’aumento della velocità dei messaggi vocali è arrivato su WhatsApp da poco, ma il team di sviluppo è già a lavoro per migliorare ulteriormente la funzione. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, l’ultima beta del client per Android, corrispondete alla versione ‘2.21.13.17‘, rende più integrata l’opzione di accelerazione dei messaggi vocali aggiungendo un piccolo grafico in luogo della classica linea piatta del cursore di scorrimento, in maniera tale da consentire al destinatario di rilevare eventuali pause nel discorso al primo colpo, saltando anche quelle (immaginate quanto tempo risparmiato per i messaggi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) L’aumento della velocità dei messaggiè arrivato suda poco, ma il team di sviluppo è già a lavoro per migliorare ulteriormente la funzione. Come riportato da ‘wainfo.com‘, l’ultimadel client per Android, corrispondete alla versione ‘2.21.13.17‘, rende più integrata l’opzione di accelerazione dei messaggiaggiungendo un piccolo grafico in luogo della classica linea piatta del cursore di scorrimento, in maniera tale da consentire al destinatario di rilevare eventuali pause nel discorso al primo colpo, saltando anche quelle (immaginate quanto tempo risparmiato per i messaggi ...

Advertising

MondadoriStore : Un'altra straordinaria novità per i fan dei #BTS. Anche 'The Best' (versione giapponese) disponibile da stamattina… - infoitscienza : WhatsApp Beta, l'ultima versione porta un'altra novità per i vocali - gigibeltrame : WhatsApp Beta, l'ultima versione porta un'altra novità per i vocali #digilosofia - HDblog : WhatsApp Beta, l'ultima versione porta un'altra novità per i vocali - LibreriaFernand : Un'interessante novità in libreria: Un mattino, un dubbio si insinua in noi: la vita potrebbe essere tutt'altra ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’altra novità WhatsApp Beta, l'ultima versione porta un'altra novità per i vocali HDblog