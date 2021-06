Pensione luglio 2021: il calendario dei pagamenti (Di venerdì 25 giugno 2021) La Pensione di luglio 2021 sarà in pagamento da oggi 25 giugno 2021 e seguirà, come sempre negli ultimi mesi, uno scrupoloso ordine alfabetico. Questo per evitare che alle Poste si creino assembramenti in questa fase di gestione della pandemia dove tutto, per fortuna, sembra essere sotto controllo. Ma è vietato abbassare la guardia e allora, per evitare che si formino code e lunghe attese agli sportelli, l’idea di suddividere la riscossione delle pensioni in più giorni è ancora concreta e efficace. Anche per il mese di luglio 2021, il pagamento della Pensione sarà dunque ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 giugno 2021) Ladisarà in pagamento da oggi 25 giugnoe seguirà, come sempre negli ultimi mesi, uno scrupoloso ordine alfabetico. Questo per evitare che alle Poste si creino assembramenti in questa fase di gestione della pandemia dove tutto, per fortuna, sembra essere sotto controllo. Ma è vietato abbassare la guardia e allora, per evitare che si formino code e lunghe attese agli sportelli, l’idea di suddividere la riscossione delle pensioni in più giorni è ancora concreta e efficace. Anche per il mese di, il pagamento dellasarà dunque ...

Advertising

statodelsud : Pensione luglio 2021 e quattordicesima, al via i pagamenti: il calendario - Pino__Merola : Pensione luglio 2021 e quattordicesima, al via i pagamenti: il calendario - statodelsud : Pensione luglio 2021 e quattordicesima, al via i pagamenti: il calendario - Pino__Merola : Pensione luglio 2021 e quattordicesima, al via i pagamenti: il calendario - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Pensione luglio 2021 e quattordicesima, al via i pagamenti: il calendario -