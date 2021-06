MotoE GP Olanda, FP2: Zaccone inarrestabile ad Assen (Di venerdì 25 giugno 2021) Alessandro Zaccone sta mostrando voglia e passo notevoli, che lo potrebbero portare ad ottenere anche ad Assen risultati notevoli. Il pilota del team Octo Pramac ha nel venerdì della MotoE di Assen un ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 25 giugno 2021) Alessandrosta mostrando voglia e passo notevoli, che lo potrebbero portare ad ottenere anche adrisultati notevoli. Il pilota del team Octo Pramac ha nel venerdì delladiun ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoE Olanda MotoE GP Olanda, FP2: Zaccone inarrestabile ad Assen Alessandro Zaccone sta mostrando voglia e passo notevoli, che lo potrebbero portare ad ottenere anche ad Assen risultati notevoli. Il pilota del team Octo Pramac ha nel venerdì della MotoE di Assen un motivo in più di spinta, a valorizzare crono siglato - 1'42'609 - e primo posto in campionato, detenuto con 54 punti conquistati. Ci proveranno, certo Eric Granado e Lucas Tulovic. ...

