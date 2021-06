LIVE Nuoto | Settecolli 2021 in DIRETTA | Ceccon vince i 100 dorso! Detti | prova del nove sui 400

(Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI SERIE LENTE DEL MATTINO: FEDERICA PELLEGRINI HA GAREGGIATO NEI 5018.53: Il brasiliano Scheffer primo ai 200 in 1’52?64 18.51: Al via la penultima serie dei 400 stile libero uomini 18.49:la brasiliana Medeiros in 27?78, secondo posto per la olandese Toussaint con 27?79 e grandissima Costanza Cocconcelli che chiude terza con il personale in 27?92, Scalia solo quinta con 28?30 18.46: Queste le partenti dei 50 dorso donne: Toma, Zofkova, Panziera, Scalia, Toussaint (Ned), Medeiros (Bra), Pilhatsch (Aut), Cocconcelli, D’Innocenzo, Pasquino 18.44: La norvegese ...

Advertising

senigalliaweb : #Senigallia #ServiziCittadini ??????????Piscina Molinello 2 - Nuoto libero, nuoto riabilitativo e/o terapeutico e chi… - zazoomblog : LIVE Nuoto Settecolli 2021 in DIRETTA: risultati serie lente Federica Pellegrini stupisce nei 50 dorso! - #Nuoto… - infoitsport : LIVE Nuoto, Settecolli 2021 in DIRETTA: si parte con Federica Pellegrini, Benedetta Pilato, Detti e Quadarella! - infoitsport : LIVE - Nuoto, Settecolli 2021: batterie e finali venerdì 25 giugno in DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Nuoto Settecolli 2021: batterie e finali venerdì 25 giugno in DIRETTA - #Nuoto #Settecolli #2021: #batterie -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nuoto

OA Sport

...Secret life I get in so much trouble when I'm not with you Secret life Is a lie that Iwhen I'...nei guai quando non sono con te vita segreta È una bugia che vivo quando vivo senza di tefino ...Oggi in tv la prima giornata del Trofeo Settecolli 2021 di: ecco come vedere le gare di venerdì 25 giugno . Ultima possibilità per i nuotatori azzurri di ... SEGUI ILSU SPORTFACE CALENDARIO ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI SERIE LENTE DEL MATTINO: FEDERICA PELLEGRINI HA GAREGGIATO NEI 50 DORSO! Programma, orari, Tv e streaming del Settecolli 2021 - La presentazione del ...Il Trofeo Settecolli si disputa con la formula delle serie progressive. Al via tutti gli azzurri di punta, escluso Gregorio Paltrinieri, alle prese con una fastidiosa mononucleosi, e tanti protagonist ...