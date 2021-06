Il carcere per i boss non è più duro. Sul 41-bis serve un’altra stretta. Ardita elenca le criticità sul regime riservato ai mafiosi. Perplessità anche sul circuito dell’alta sicurezza (Di venerdì 25 giugno 2021) Altro che tortura. Per evitare che le mafie continuino a stritolare il Paese, il 41-bis avrebbe bisogno di un’ulteriore stretta e così l’intero circuito dell’alta sicurezza. Vi sono ancora delle falle e sono un pericolo per l’Italia e un inaccettabile regalo ai boss. A sostenerlo, davanti alla Commissione parlamentare antimafia, è stato un magistrato che ha una lunga esperienza in materia, l’ex direttore dell’ufficio detenuti del Dap e attuale componente del Csm, Sebastiano Ardita (nella foto). L’AUDIZIONE. L’ex direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stato audito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 giugno 2021) Altro che tortura. Per evitare che le mafie continuino a stritolare il Paese, il 41-bis avrebbe bisogno di un’ulterioree così l’intero. Vi sono ancora delle falle e sono un pericolo per l’Italia e un inaccettabile regalo ai. A sostenerlo, davanti alla Commissione parlamentare antimafia, è stato un magistrato che ha una lunga esperienza in materia, l’ex direttore dell’ufficio detenuti del Dap e attuale componente del Csm, Sebastiano(nella foto). L’AUDIZIONE. L’ex direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stato audito ...

