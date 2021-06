Giuseppe Conte è pronto a dire addio al M5s (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI - Giuseppe Conte sarebbe a un passo dall'addio al M5s. Lo si apprende nella galassia pentastellata. Già da giovedì leader in pectore del Movimento 5 stelle avrebbe deciso il passo indietro, ma un'attività certosina di mediazione lo avrebbe convinto a desistere. A ricomporre sono stati i big del Movimento fra cui anche il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, consapevole che non ci sarebbe un 'piano B' senza Conte, dopo l'affondo di Beppe Grillo davanti ai parlamentari. Grillo ha lasciato Roma e non ha avuto un incontro con l'avvocato. Intanto silenzio sulle chat degli eletti M5S e c'è chi parla di choc e di attesa ... Leggi su agi (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI -sarebbe a un passo dall'al M5s. Lo si apprende nella galassia pentastellata. Già da giovedì leader in pectore del Movimento 5 stelle avrebbe deciso il passo indietro, ma un'attività certosina di mediazione lo avrebbe convinto a desistere. A ricomporre sono stati i big del Movimento fra cui anche il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, consapevole che non ci sarebbe un 'piano B' senza, dopo l'affondo di Beppe Grillo davanti ai parlamentari. Grillo ha lasciato Roma e non ha avuto un incontro con l'avvocato. Intanto silenzio sulle chat degli eletti M5S e c'è chi parla di choc e di attesa ...

