Europei | Morata choc | minacce di morte a me e ai miei figli

Advertising

Fprime86 : RT @sportmediaset: Spagna, #Morata si sfoga: 'Minacce alla mia famiglia e insulti'. #SportMediaset - sportmediaset : Spagna, #Morata si sfoga: 'Minacce alla mia famiglia e insulti'. #SportMediaset - Mediagol : Euro 2021, Morata shock: “Dopo la Polonia minacce a me e alla mia famiglia” - antoniosavona : Morata denuncia le intimidazioni ricevute da lui e dalla sua famiglia: hanno spaventato i figli minacciandoli di f… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Europei, #Morata shock: 'Dopo la Polonia insulti e minacce di morte ai miei figli' #EURO2020 #ESP -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Morata

"La gente mi fischia perché dà retta a ciò che sente - dice ancora- , però io quando gioco ce la metto tutta, e do la vita per la nazionale. Se contro la Svezia o Polonia avessimo vinto 3 - 0 ...... 'Mettetevi nei miei panni' Alvaro, le minacce: 'Lo psicologo mi aiuta molto' Il calciatore spagnolo Alvaroha reso note le minacce ricevute a causa del suo rendimento aglie ...Alvaro Morata si sfoga in diretta sulla radio spagnola Cope. Ecco cosa ha detto l'attaccante e cosa sta succedendo sui social."Sono stato nove ore senza dormire dopo la Polonia. Ho ricevuto minacce, insulti alla famiglia, speriamo che muoiano i tuoi figli… Però sto bene, forse qualche anno fa sarei stato molto peggio". (ANSA ...