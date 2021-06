Covid-19 | RT a 0 | 69 | scende ancora l’incidenza

Leggi su ck12

(Di venerdì 25 giugno 2021)-19: in Italia crescel’ottimismo ma decrescea 11 per 100mila abitanti. L’Rt rimane stabile sullo 0,69 e il Paese sembra proseguire nella direzione già intrapresa delle riaperture, portando avanti una campagna vaccinale che ha visto le giovani generazioni rispondere in modo positivo. Preoccupa però la continua crescita dei casi da variante Delta. The waiting room for vaccinations at the MuMe-Museo Regionale di Messina during VACCINArte’s “discover, excite and vaccinate” event, organized by the Region of Sicily from 6 p.m. to midnight. An idea to promote the vaccination campaign and the ...