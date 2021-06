Cokeria ILVA, va fermata la batteria 12, lo decreta il Ministro Cingolani. (Di venerdì 25 giugno 2021) “Vittoria. Dal 1° luglio Acciaierie d’Italia ha 10 giorni per fermare la batteria 12 della Cokeria perché non messa a norma. Se in 5 giorni (da oggi al 30 giugno) non realizza gli interventi previsti (dopo 7 anni di lavori non fatti) allora scatta il fermo”. Lo scrive in una nota il Comitato Cittadino per la Salute e l’Ambiente a Taranto first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di venerdì 25 giugno 2021) “Vittoria. Dal 1° luglio Acciaierie d’Italia ha 10 giorni per fermare la12 dellaperché non messa a norma. Se in 5 giorni (da oggi al 30 giugno) non realizza gli interventi previsti (dopo 7 anni di lavori non fatti) allora scatta il fermo”. Lo scrive in una nota il Comitato Cittadino per la Salute e l’Ambiente a Taranto first appeared on Tarantini Time.

