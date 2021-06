Belve: Matteo Renzi e Virginia Raggi ospiti stasera su Rai2 (Di venerdì 25 giugno 2021) stasera su Rai2 alle 22:55 torna Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che avrà come ospiti Matteo Renzi e Virginia Raggi. Belve torna stasera su Rai2 alle 22:55 con altre due interviste a prova di artigli: Francesca Fagnani porrà le sue scomode domande all'ex premier Matteo Renzi e alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e oggi Senatore di Italia Viva, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 giugno 2021)sualle 22:55 torna, il programma condotto da Francesca Fagnani che avrà cometornasualle 22:55 con altre due interviste a prova di artigli: Francesca Fagnani porrà le sue scomode domande all'ex premiere alla sindaca di Roma, ex Presidente del Consiglio e oggi Senatore di Italia Viva, ...

Matteo Renzi pentito di non aver mantenuto la promessa: 'Ho fatto malissimo a rimanere in politica' ... che lo stesso ex premier ha rivangato nel corso della puntata di Belve di questa sera su Rai 2. ... Matteo Renzi, Enrico Letta non può stare ancora sereno La frase di Renzi sarebbe arrivata in risposta ...

Matteo Renzi: «Un errore non lasciare la politica dopo la sconfitta al referendum» L’ex premier e leader di Italia viva intervistato a Belve su Rai 2: «Avevo già la valigia pronta per gli Usa». Enrico Letta e la cerimonia gelida della campanella nel 2016? «Ho pensato che stesse face ...

L'ex premier e leader di Italia viva intervistato a Belve su Rai 2: «Avevo già la valigia pronta per gli Usa». Enrico Letta e la cerimonia gelida della campanella nel 2016? «Ho pensato che stesse face ...