Alessandro Preziosi: la carriera e la storia d’amore con Vittoria Puccini. L’attore torna in onda su Canale 5 (Di venerdì 25 giugno 2021) Alessandro Preziosi sta per tornare su Canale 5 con una nuova serie tv dedicata al personaggio di Elio Masantonio ed alle sue indagini. L’attore napoletano torna dunque sul Canale televisivo che lo aveva consacrato al grande pubblico con la serie agli inizi del 2000 Elisa di Rivombrosa. Una lunga carriera da quel momento in poi e molta riservatezza sulla sua vita privata. Alessandro Preziosi: dalla laurea in giurisprudenza al successo come attore Alessandro Preziosi è un apprezzato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 giugno 2021)sta perre su5 con una nuova serie tv dedicata al personaggio di Elio Masantonio ed alle sue indagini.napoletanodunque sultelevisivo che lo aveva consacrato al grande pubblico con la serie agli inizi del 2000 Elisa di Rivombrosa. Una lungada quel momento in poi e molta riservatezza sulla sua vita privata.: dalla laurea in giurisprudenza al successo come attoreè un apprezzato ...

Advertising

MediasetPlay : Hey, proprio tu... sei pronto per stasera? ???? Appuntamento imperdibile in prima serata su #Canale5 con l'inizio de… - MediasetPlay : 'È il personaggio più intimo che mi sia capitato di affrontare' Vi aspettiamo stasera su #Canale5 e in streaming s… - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 25 giugno, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova serie #Masantonio – Sezione scomparsi” con p… - MontiFrancy82 : Venerdì 25 giugno, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova serie #Masantonio – Sezione scomparsi” con p… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Masantonio - Sezione scomparsi: la fiction con Alessandro Preziosi in onda da stasera su Canale 5… -