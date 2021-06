Pelè celebra Messi: 'Continua a far sorridere il mondo del calcio' (Di giovedì 24 giugno 2021) Nel giorno del 34° compleanno di Lionel Messi anche Pelé ha utilizzato i suoi social network per rendere omaggio al fuoriclasse argentino . Nelle sue storie, il 'Re del calcio' ha pubblicato una foto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 giugno 2021) Nel giorno del 34° compleanno di Lionelanche Pelé ha utilizzato i suoi social network per rendere omaggio al fuoriclasse argentino . Nelle sue storie, il 'Re del' ha pubblicato una foto ...

Addio a Tarcisio Burgnich: vinse tutto con l'Inter e fu un pilastro della Nazionale, allenò anche in Toscana Burgnich fu anche fra i protagonisti del Mondiale del 1970, perso in finale contro il Brasile di cui è celebra la foto in cui Pelé vola in cielo dove Burgnich non riuscì ad arrivare al punto che più ...

