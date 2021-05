Tragedia funivia, il bimbo di 5 anni sopravvive. Ma è morta tutta la sua famiglia (Di lunedì 24 maggio 2021) Il piccolo Eithan, di 5 anni, è ricoverato al Regina Margherita di Torino dove è stato sottoposto ad un intervento di riduzione delle fratture agli arti inferiori. Il bimbo ha perso il padre, la madre, i nonni e anche il fratellino di due anni Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 maggio 2021) Il piccolo Eithan, di 5, è ricoverato al Regina Margherita di Torino dove è stato sottoposto ad un intervento di riduzione delle fratture agli arti inferiori. Ilha perso il padre, la madre, i nonni e anche il fratellino di due

