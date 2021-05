Maneskin, il trionfo dell’Eurovision ha anche un record indelebile (Di lunedì 24 maggio 2021) La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest si abbellisce con un record che nessuno potrà mai superare e che riguarda il chitarrista della band. Lui è Thomas Raggi e ha potuto gioire per lo strepitoso successo della kermesse musicale europea assieme ai compagni Damiano David, Victoria De Angelis ed Ethan Torchio. La rassegna si è svolta a Rotterdam, in Olanda, e ha visto i Maneskin riportare il titolo in Italia dopo 31 anni. I Maneskin vincono all’Eurovision Foto da TwitterL’ultimo nostro connazionale che riuscì ad imporsi all’Eurovision fu Toto Cutugno nel 1990 con la canzone “Insieme”. E prima di lui l’unica italiana capace di vincere fu solamente Gigliola Cinquetti nel 1964 con il brano “Non ho l’età”. Mentre nel recente passato si ricorda il secondo posto di Mahmood nell’edizione del 2019. Nella ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) La vittoria deiall’Eurovision Song Contest si abbellisce con unche nessuno potrà mai superare e che riguarda il chitarrista della band. Lui è Thomas Raggi e ha potuto gioire per lo strepitoso successo della kermesse musicale europea assieme ai compagni Damiano David, Victoria De Angelis ed Ethan Torchio. La rassegna si è svolta a Rotterdam, in Olanda, e ha visto iriportare il titolo in Italia dopo 31 anni. Ivincono all’Eurovision Foto da TwitterL’ultimo nostro connazionale che riuscì ad imporsi all’Eurovision fu Toto Cutugno nel 1990 con la canzone “Insieme”. E prima di lui l’unica italiana capace di vincere fu solamente Gigliola Cinquetti nel 1964 con il brano “Non ho l’età”. Mentre nel recente passato si ricorda il secondo posto di Mahmood nell’edizione del 2019. Nella ...

