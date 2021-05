Måneskin | Faremo il test antidroga

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 24 maggio 2021): «Si sta benissimo al top» La Stampa, pagina 26, di Luca Dondoni. «Non abbiamo dormito neppure un minuto. Dopo una vittoria così chi dorme? E perché poi? Ci siamo dati dei pizzichi per capire se fosse tutto vero, ci siamo raccontati i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare fino a qui, abbiamo letto i commenti sui social, bellissimi, da lacrime di gioia. Si sta benissimo quassù, tira un bel vento di cambiamento». IDamiano, Victoria, Ethan e Thomas sono distrutti, ma raggianti. L’alba non è mai stata così bella e leggere il New York Times («Ihanno riportato il rock in primo piano, andate in Italia per trovarlo») o il Washington Post che li elogiano dopo che dal palco hanno urlato «Il rock’n’roll non morirà mai e questa notte abbiamo fatto la storia», non ha prezzo. BBC News of the World ha fatto un ...