L’allenatore del Verona furibondo con l’inviato di Sky: “Gran cag*ta, porta rispetto, non si fa così”. E se ne va inviperito (Di lunedì 24 maggio 2021) L’ultima giornata di Serie A ha regalato colpi di scena e un finale infuocato con la qualificazione in Champions League di Milan e Juventus. Passaggio dei bianconeri favorito dall’harakiri del Napoli fermato allo Stadio Maradona dal Verona. Un pareggio, 1-1, fatale per i partenopei. Partita che ha fornito strascichi mediatici nel post gara, a Sky Calcio Club L’allenatore degli scaligeri Ivan Juric ha abbondato la trasmissione dopo uno scontro con l’inviato Massimo Ugolini. Tutta colpa di una domanda, neanche terminata: “Un Verona diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane…”. Il tecnico del Verona non gradisce e interrompe il giornalista: “Subito una Gran cagata, devi portare rispetto. Devi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) L’ultima giornata di Serie A ha regalato colpi di scena e un finale infuocato con la qualificazione in Champions League di Milan e Juventus. Passaggio dei bianconeri favorito dall’harakiri del Napoli fermato allo Stadio Maradona dal. Un pareggio, 1-1, fatale per i partenopei. Partita che ha fornito strascichi mediatici nel post gara, a Sky Calcio Clubdegli scaligeri Ivan Juric ha abbondato la trasmissione dopo uno scontro conMassimo Ugolini. Tutta colpa di una domanda, neanche terminata: “Undiversoa quello che abbiamo visto nelle ultime settimane…”. Il tecnico delnon gradisce e interrompe il giornalista: “Subito unacagata, devire. Devi ...

