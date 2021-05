Iliad sta per dire addio alla rete 3G?

Leggi su consumatore

(Di lunedì 24 maggio 2021) Secondo alcune indiscrezioni,starebbe valutando la dismissione delle reti 3G. L’obiettivo dell’operatore virtualeper questa estate, è in primo luogo quello di fare il possibile per garantire ai propri clienti che hanno sottoscritto una promozione in 5G una copertura più estesa possibile su tutto il territorio nazionale. Negli ultimi giorni è arrivata inoltre L'articolo proviene da Consumatore.com.