Funivia Mottarone, attesi a Stresa alle 10 Giovannini, Curcio e Cirio (Di lunedì 24 maggio 2021) E' in programma un incontro questa mattina alle 10 presso il Palacongressi di Stresa (Vco), in Piazzale Europa, con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il capo del Dipartimento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 maggio 2021) E' in programma un incontro questa mattina10 presso il Palacongressi di(Vco), in Piazzale Europa, con il ministro delle Infrastrutture Enricoe il capo del Dipartimento ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Radio1Rai : ??E’ ancora in prognosi riservata il bimbo di 5 anni, di origini israeliane, unico sopravvissuto della tragedia di… - transnazionale : Stresa, cade una cabina della funivia del Mottarone: 13 morti #spaziotransnazionale informa -