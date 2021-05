Corso Vittorio Emanuele, martedì senz’acqua dalle 11 alle 16 (Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sospensione idrica dalle ore 11 alle ore 16 di martedì nella city. Salerno Sistemi Spa comunica che “al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Corso Vittorio Emanuele altezza Largo Luigi Barracano, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 16 di martedì 25 maggio alle seguenti strade e traverse limitrofe: Corso V. Emanuele tratto compreso tra Via S. Martiri Salernitani e Via Armando Diaz; Via Domenico Amato; Via Arturo de Felice dal civico n° 20 al civico n° 26; Largo Luigi Barracano; Via Filippo Patella”. La società fa sapere che “si adopererà per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sospensione idricaore 11ore 16 dinella city. Salerno Sistemi Spa comunica che “al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria inaltezza Largo Luigi Barracano, si renderà necessario sospendere l’erogazione idricaore 11ore 16 di25 maggioseguenti strade e traverse limitrofe:V.tratto compreso tra Via S. Martiri Salernitani e Via Armando Diaz; Via Domenico Amato; Via Arturo de Felice dal civico n° 20 al civico n° 26; Largo Luigi Barracano; Via Filippo Patella”. La società fa sapere che “si adopererà per ...

