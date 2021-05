Verstappen vince Gp Monaco, Sainz secondo con la Ferrari (Di domenica 23 maggio 2021) Max Verstappen ha vinto il Gp di Monaco con la Red Bull. Carlos Sainz ha portato la Ferrari al secondo posto, regalando il primo podio dell’anno al Cavallino e mitigando la delusione per il ko di Charles Leclerc: il monegasco, dopo la pole position conquistata sabato, non ha potuto partecipare al Gp per un problema al semiasse poco prima della partenza. Verstappen che balza in testa alla classifica mondiale con questo successo, è stato al comando dall’inizio, davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas fino a metà gara: il finlandese al pit stop ha avuto un problema alla ruota anteriore destra ed è stato costretto al ritiro. Sainz è salito in seconda posizioneprovando a mettere pressione alla Red Bull. Terzo posto per la McLaren di Lando Norris autore di un’ottima ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Maxha vinto il Gp dicon la Red Bull. Carlosha portato laalposto, regalando il primo podio dell’anno al Cavallino e mitigando la delusione per il ko di Charles Leclerc: il monegasco, dopo la pole position conquistata sabato, non ha potuto partecipare al Gp per un problema al semiasse poco prima della partenza.che balza in testa alla classifica mondiale con questo successo, è stato al comando dall’inizio, davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas fino a metà gara: il finlandese al pit stop ha avuto un problema alla ruota anteriore destra ed è stato costretto al ritiro.è salito in seconda posizioneprovando a mettere pressione alla Red Bull. Terzo posto per la McLaren di Lando Norris autore di un’ottima ...

