TikTok ha numeri impressionanti e il bello è che non li fa per spiarci (Di domenica 23 maggio 2021) I numeri di TikTok sono impressionanti: un miliardo di sottoscrittori attivi, che in media aprono l’app 8 volte al giorno, 2,6 miliardi di persone di età tra i 14 ed i 40 anni che hanno scaricato l’app in 154 nazioni ed in 75 lingue. TikTok è il social media più popolare al mondo ma anche quello più trasversale, che piace ai giovani come ai meno giovani. Perché? La storia di TikTok inizia nel 2014, quando Alex Zhu, un ingegnere edile cinese approda a San Francisco per lavorare in una impresa di software. Zhu rimane affascinato dall’interazione degli adolescenti americani con i telefonini che usano principalmente per ascoltare musica o fare video, è a questo punto che decide di creare un app per soddisfare queste due ossessioni. Il target sono gli adolescenti americani perché è da loro che partono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Idisono: un miliardo di sottoscrittori attivi, che in media aprono l’app 8 volte al giorno, 2,6 miliardi di persone di età tra i 14 ed i 40 anni che hanno scaricato l’app in 154 nazioni ed in 75 lingue.è il social media più popolare al mondo ma anche quello più trasversale, che piace ai giovani come ai meno giovani. Perché? La storia diinizia nel 2014, quando Alex Zhu, un ingegnere edile cinese approda a San Francisco per lavorare in una impresa di software. Zhu rimane affascinato dall’interazione degli adolescenti americani con i telefonini che usano principalmente per ascoltare musica o fare video, è a questo punto che decide di creare un app per soddisfare queste due ossessioni. Il target sono gli adolescenti americani perché è da loro che partono ...

