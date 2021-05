Softball, Serie A1 2021: Thunders-Pianoro e MKF Bollate-Caronno, una vittoria a testa (Di domenica 23 maggio 2021) Si chiude la giornata di Serie A1 di Softball che apre questo campionato italiano molto particolare vista la doppia prospettiva Europei-Olimpiadi. Due sono le doppie partite che si sono giocate nella giornata, entrambe concluse con un successo a testa. Tra MKF Bollate e Caronno finisce, la prima partita, con un chiarissimo successo per 8-0 da parte del club ospite, propiziato da una grande prova di Alicart che infila tre singoli fondamentali per siglare il punteggio finale, con il sigillo conclusivo apposto da Salvioni, mentre Salis non concede niente in pedana. Il secondo confronto lo vince invece Bollate, che nel 2-0 sfrutta le doti di Greta Cecchetti e del duo Bigatton-Fama, con la seconda che piazza prima un singolo nel terzo inning e poi un triplo nel quinto per mandare a segno la ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Si chiude la giornata diA1 diche apre questo campionato italiano molto particolare vista la doppia prospettiva Europei-Olimpiadi. Due sono le doppie partite che si sono giocate nella giornata, entrambe concluse con un successo a. Tra MKFfinisce, la prima partita, con un chiarissimo successo per 8-0 da parte del club ospite, propiziato da una grande prova di Alicart che infila tre singoli fondamentali per siglare il punteggio finale, con il sigillo conclusivo apposto da Salvioni, mentre Salis non concede niente in pedana. Il secondo confronto lo vince invece, che nel 2-0 sfrutta le doti di Greta Cecchetti e del duo Bigatton-Fama, con la seconda che piazza prima un singolo nel terzo inning e poi un triplo nel quinto per mandare a segno la ...

