Si spezza cavo di funivia in Piemonte, morto uno dei bambini feriti. Le vittime sono 14 (Di domenica 23 maggio 2021) Sale tragicamente a 14 il bilancio dell'incidente di oggi alla funivia Stresa-Mottarone. Il più grave dei due bambini ricoverati in rianimazione all'ospedale Santa Margherita è infatti morto nel pomeriggio nonostante il disperato tentativo dei sanitari di salvargli la vita. Era intubato fin dall'arrivo in ospedale, senza conoscenza, con fratture e lesioni in molte parti del corpo. Il decesso del bambino è stato confermato da fonti sanitaria. L'altro bambino resta in prognosi riservata, in terapia intensiva. Secondo quanto riferito dal sindaco di Stresa a bordo vi erano 15 persone. Una fune avrebbe ceduto prima dell'ultimo pilone provocando la caduta della cabina precipitata nel vuoto. Sul posto sono intervenute squadre del Soccorso Alpino, del 118 e di altri enti dello Stato. A supporto delle operazioni di soccorso ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 23 maggio 2021) Sale tragicamente a 14 il bilancio dell'incidente di oggi allaStresa-Mottarone. Il più grave dei duericoverati in rianimazione all'ospedale Santa Margherita è infattinel pomeriggio nonostante il disperato tentativo dei sanitari di salvargli la vita. Era intubato fin dall'arrivo in ospedale, senza conoscenza, con fratture e lesioni in molte parti del corpo. Il decesso del bambino è stato confermato da fonti sanitaria. L'altro bambino resta in prognosi riservata, in terapia intensiva. Secondo quanto riferito dal sindaco di Stresa a bordo vi erano 15 persone. Una fune avrebbe ceduto prima dell'ultimo pilone provocando la caduta della cabina precipitata nel vuoto. Sul postointervenute squadre del Soccorso Alpino, del 118 e di altri enti dello Stato. A supporto delle operazioni di soccorso ...

