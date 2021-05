Serie A Femminile | Milan-Verona 2-2 | cronaca e tabellino News

(Di domenica 23 maggio 2021) Iltermina il proprio campionato con un pareggio. Contro ille rossonere non vanno oltre il 2-2.

OptaPaolo : 100% - La Juventus è diventata la prima formazione nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95) capace di vincere tu… - FIGCfemminile : ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? La Juventus batte l'Inter e diventa la 1^ squadra nell'era dei 3 punti a vittoria (94/95)… - OfficialSSLazio : ?? '???????????????? ???? ??????????????????' La Lazio Women batte per 2-1 il Tavagnacco e vince da prima classificata il campionato f…

Impresa della Juventus nella: le campionesse d'Italia, opposte all'Inter nell'ultima giornata, centrano la 22a vittoria in 22 giornate e diventano la prima formazione capace di compiere un percorso netto nell'...Nel tabellonein gara Martina Di Giuseppe, Sara Errani, quinta testa di, Elisabetta Cocciaretto, nona testa di, e Giulia Gatto - Monticone. RISULTATI "Roland Garros" Grand Slam ...(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Impresa della Juventus nella serie A femminile: le campionesse d'Italia, opposte all'Inter nell'ultima giornata, centrano la 22a vittoria in 22 giornate e diventano la ...Prosegue la Serie A Femminile con gli incontri dell'ultima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori risultati e classifica aggiornata.