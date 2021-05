'Riposo' Mattarella a rischio senza scelta condivisa per il Colle (Di domenica 23 maggio 2021) "Allontanando da sé il calice (non proprio amarissimo) della rielezione, Mattarella è stato coerente con se stesso. E sincero con gli altri. Egli sembra infatti avviato a chiudere un settennato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) "Allontanando da sé il calice (non proprio amarissimo) della rielezione,è stato coerente con se stesso. E sincero con gli altri. Egli sembra infatti avviato a chiudere un settennato ...

Ultime Notizie dalla rete : Riposo Mattarella 'Riposo' Mattarella a rischio senza scelta condivisa per il Colle Anche prima di salire al Quirinale, Mattarella ha evitato di connotarsi come un uomo di potere. Non ... E' qui che il 'riposo' del capo dello Stato viene seriamente minacciato. Egli ha eretto in questa ...

Mentre ... ma piantala che saresti anche al Governo! Mentre il Presidente della Repubblica, Mattarella, dice ai bambini della scuola: sono vecchio e tra otto mesi seddiovole mi riposo e tutti sperano che no, ...

Mattarella, le lacrime di un Presidente Domani sarà il suo ultimo 23 maggio da Presidente. Sergio Mattarella lo trascorrerà a Palermo per l’anniversario della strage di Capaci al commiato di una memoria pubblica che, dall’anno prossimo, viv ...

