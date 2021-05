Precipita funivia Mottarone | il bilancio è di 13 morti e 3 feriti

(Di domenica 23 maggio 2021) Sgomento per la tragedia che si è consumata oggi sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Una cabina dellaStresa -è tragicamenteta a 300 metri dalla stazione di arrivo. ...

Una cabina dellaStresa - Mottarone è tragicamente precipitata a 300 metri dalla stazione di arrivo. La causa della tragedia sarebbe stata la rottura di uno dei cavi portanti. A bordo c'erano ...Il 13 agosto 2016 è stata inaugurata la riapertura dellae tra ottobre - dicembre 2016 sono state anche rinnovate le relative stazioni di riferimento della. Una scelta quella di ...Oggi poco prima delle 13 è precipitata una funivia in Piemonte. Si tratta della funivia che collega Stresa a Mottarone. La cabina è caduta sul versante piemontese del Lago Maggiore. Dalle prime notizi ...Sono 12 le vittime della terribile tragedia avvenuta quest'oggi a Stresa, in Piemonte. Una cabina della funivia Stresa-Mottarone è precipitata nel vuoto pare dopo la rottura di un cavo in prossimità ...